Двое подростков и их судимая подруга напали с ножом на кузбассовца

12 Февр. 11:10 2019-02-12T11:10:58+03:00

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Две девушки 15 и 20 лет, а также их 16-летний знакомый решили проучить одного из соседей. Ради этого они напали на него с ножом, а потом ограбили квартиру.

В сентябре 2018 года две подружки 15 и 20 лет обсуждали конфликт с одним из соседей. Их 16-летний приятель, услышав, о чем речь, предложил проучить мужчину. Всем троим эта идея понравилась. Они пришли к дому соседа, который был пьян, сначала вызвали его на улицу и, пригрозив избить, потребовали деньги. А потом завели мужчину в квартиру и несколько раз ткнули в спину ножом. Мужчина испугался и отдал им все деньги и мобильник. Троица заодно прихватила банковскую карту, кроссовки и несколько бутылок спиртного, а потом оставила мужчину в покое и ушла.

Потерпевший вызвал скорую помощь. Врачи обработали раны, а спустя некоторое время сотрудники полиции задержали тех, кто их нанес. Как оказалось, старшая из подруг уже была ранее судима. Все украденное – кроме спиртного - вернули владельцу. Подростки признали свою вину, а психолого-психиатрические экспертизы признали их вменяемыми. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ России по Кемеровской области, в скором времени все трое предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU