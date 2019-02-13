2019-02-13T05:53:15+03:00
Общество

Фитнес-центр и клуб для пожилых: что появится в Рудничном бору в Кемерове

Городские власти рассказали о планах благоустройства бора
Екатерина РОМАНОВА
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Городские власти рассказали о планах благоустройства Рудничного бора.Городские власти рассказали о планах благоустройства Рудничного бора.Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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Рудничный бор в Кемерове в скором времени изменится, станет более удобным для отдыха горожан. Пока же власти города разрабатывают эскизный проект, который в дальнейшем будет представлен для обсуждения жителям города.

О том, что планируется сделать в Рудничном бору, рассказал Сергей Прозоров, замглавы города, начальник управления городского развития. Так, чиновник отметил, что сейчас проходят предпроектные работы, которые предполагают общение с кемеровчанами, архитекторами, экологами, дендрологами и прочими специалистами. После этого к обсуждению будет предложен эскизный проект.

Уже известно, что в Рудничном бору может появиться множество объектов, которые сделают отдых здесь интересным для горожан разного возраста. Так, помимо привычных объектов благоустройства – малых архитектурных форм, биотуалетов, мусорных контейнеров, парковок, буфета, медпункта, проката здесь появятся и другие. Власти планируют реконструировать уже существующие здания спортивного назначения, организовать необходимые трассы для занятия лыжным и велоспортом, легкой атлетикой, создать фитнес-центр и молодежный военно-патриотический клуб. Планируется, что спортивные мероприятия, которые здесь будут проводиться, одновременно смогут посетить до тысячи человек. Кроме того, для пожилых людей в Рудничном бору планируется организовать клуб здоровья, а для детей – игровые площадки. Также здесь будут обустроены смотровые площадки и установлен монумент великомученице Варваре.

Сергей Прозоров отметил, что на территории бора установят навигационные и информационные стенду, скамейки, теневые навесы и беседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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