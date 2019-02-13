2019-02-13T10:29:01+03:00
Происшествия

Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются
Екатерина РОМАНОВА
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Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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В среду, 13 февраля, в Кемерове на улице Терешковой случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участие четырех автомобилей.

На фотографиях, которыми кемеровчане делятся в социальных сетях, видно, что несколько автомобилей, попавшие в ДТП, стоят по обеим сторонам дороги. Очевидцы насчитали четыре автомобиля, один из которых, Subaru, находился с одной стороны дороги, а еще три легковушки – на другой. У каждого автомобиля имеются различные повреждения. Очевидцы аварии предположили, что все случилось из-за одного из водителей, котрый не справился с управлением на скользкой дороге.

- Видимо, удар был таким сиильным,что машины раскидало по дороге, - пишет в соцсетях один из комментаторов.

Сообщений о пострадавших в ДТП нет. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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