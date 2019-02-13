2019-02-13T11:22:57+03:00
Общество

Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина

В праздничный день узы брака скрепят 72 пары
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина.Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Уже завтра, 14 февраля, в Кузбассе будут праздновать День святого Валентина. 72 пары кузбассовцев решили заключить союз именно в этот день.

Как сообщает Управление ЗАГС Кемеровской области, в этом году 72 пары молодоженов решили зарегистрировать свои отношений 14 февраля – и это несмотря на то, что праздник приходится на обычный будний день. Больше всего желающих заключить союз в Новокузнецке: здесь свадебный марш будет звучать для 15 пар. В Прокопьевске узы брака скрепят 10 пар, в Анжеро-Судженске – восемь, а в Юрге – шесть.

Как оказалось, заключить брак в День святого Валентина – к долгой супружеской жизни. так, четыре кузбасских семьи в этом году отмечают 50-летний юбилей, еще две – 55 лет супружеской жизни.

Примечательно, что еще несколько лет назад количество пар, желающих зарегистрироваться именно в этот день, исчислялось сотнями. Так, больше всего свадеб было сыграно 14 февраля в 2014 году: в этот день появилось 317 новых семей, а уже в 2015 – 350. В 2016 году таких пар оказалось всего 33, а в 2017 – 83. Более популярной датой для заключения союза в течение последних лет остается День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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