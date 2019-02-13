Не поделили дорогу: Снегоходчик сбил лыжника в Шерегеше

13 Февр. 12:07 2019-02-13T12:07:34+03:00

Одного из туристов после столкновения доставили в больницу

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В среду, 13 февраля, на горнолыжном курорте в Шерегеше произошло ЧП. Здесь на одной из трасс мужчина, управлявший снегоходом, сбил лыжника.

Об инциденте, который случился на склоне горы Зеленая, в социальных сетях сообщают очевидцы. Свидетели чрезвычайного происшествия говорят, что мужчина на снегоходе и лыжник одновременно спускались по одной и той же трассе. В какой-то момент снегоходчик сбил лыжника. Информацию о ЧП подтвердили в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.

- Сообщение о столкновении поступило в 11:11. Водитель снегохода получил небольшое сотрясение мозга. От госпитализации он отказался, а позже самостоятельно уехал на машине, – рассказал начальник отдела СМИ и организации Агентства Дмитрий Халецкий. – Лыжник при столкновении пострадал больше. У 36-летнего жителя Новосибирска был диагностирован открытый перелом левой голени.

Пострадавшего с горы и передали врачам скорой помощи, а потом доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU