2019-02-13T12:10:38+03:00
Происшествия

Кузбасского водителя осудят за смерть женщины из-за негорящей фары

Мужчина сбил пешехода на «зебре»
Екатерина БОРМОТОВА
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В Прокопьевске под суд пойдет водитель, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. В момент наезда у автомобиля не работала одна фара, а на улице шел дождь.

Следователи окончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 46-летнего жителя Прокопьевска. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В ноябре прошлого года фигурант ехал за рулем автомобиля LADA Kalina. Около 06.30 на улице Прокопьевской он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 65-летняя горожанка скончалась.

Следствием было установлено, что автомобилист не снизил скорость, подъезжая к переходному переходу. Мало того, у его автомобиля не работала одна из фар ближнего света. Примечательно, что накануне мужчину привлекли к ответственности за данную неисправность, устранить ее он не поспешил.

- В результате в темное время суток в условиях плохой видимости из-за дождя водитель не заметил пешехода на «зебре», - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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