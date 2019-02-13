2019-02-13T13:55:52+03:00
Происшествия

Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором

Мужчина незаконно проник в чужой дом
Екатерина РОМАНОВА
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Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором. Фото: архив КП.Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором. Фото: архив КП.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Житель Прокопьевска очень хотел пообщаться со своим соседом. А тот хотел отдохнуть в тишине. Чтобы попасть в гости, общительный мужчина попросту разбил двери чужого дома топором.

26-летний житель Прокопьевского района вместе со знакомым устроил застолье в селдьском клубе. Как это часто бывает, взгляды мужчин разошлись, и они принялись ругаться. К счастью, вскоре конфликт был исчерпан, и все участники застолья разошлись по домам. Но 26-летний мужчина решил, что нужно бы продолжить разговор и отправился к соседу. Тот решил не открывать дверь незваному гостю. Жажда общения заставила прокопчанина взять топор и разбить им двери дома соседа. Злоумышленник зашел в чужой дом, но тут оказалось, что хозяева уже вызвали полицию.

Разговорчивого соседа с топором задержали, в отношении него завели уголовное дело. Мужчина уже возместил ущерб своим соседям: он выплатил 14 тысяч рублей. тем не менее, в скором времени ему предстоит предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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