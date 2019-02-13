2019-02-13T14:21:49+03:00
Общество

Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу

За первые места соревнуются 127 спортсменов из 16 регионов России
Екатерина РОМАНОВА
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Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу. Фото: пресс-служба АКО.Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу. Фото: пресс-служба АКО.
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В Тисульском районе сегодня кипят спортивные страсти. Здесь, на горнолыжном комплексе «Горная Саланга» проходит финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу.

127 юных спортсменов из Кемеровской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Пермского краев, Республик Башкортостан, Татарстан и Чувашской Республики приехали на горнолыжный курорт «Горная Саланга», чтобы выяснить, кто из них достоин главных наград в соревнованиях по фристайлу.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, в Спартакиаде в дисциплине «акробатика» принимают участие юноши и девушки 13-17 лет, 15-17-летние спортсмены соревнуются в дисциплинах «могул», «ски-кросс», а 14-16-летние – в дисциплине «слоуп-стайл», «биг-эйр».

Горнолыжный курорт «Горная Саланга» уже не в первый раз принимает соревнования такого уровня. Здесь проходили чемпионат России, этапы Кубка России и первенства страны. Кроме того, заключительные сборы перед Олимпийскими играми 2018 года акробатисты и могулисты российской команды также проводили здесь. К слову, «Горная Саланга» входит в десятку самых бюджетных горнолыжных курортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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