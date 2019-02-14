2019-02-14T08:09:55+03:00
Происшествия

На мосту в Новокузнецке столкнулись три иномарки

Кадры последствий аварии появились в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
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Предварительно, аварию спровоцировал водитель KIA Rio Кадр: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"Предварительно, аварию спровоцировал водитель KIA Rio Кадр: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке на Кузнецком мосту произошла тройная авария. Кадры последствий ДТП выложили в Сеть.

Авария на Кузнецком мосту произошла в 19.40 13 февраля. Предварительно, ее спровоцировал 31-летний водитель автомобиля KIA Rio.

- Водитель, управляя автомобилем KIA, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, а затем с автомобилем Honda. Никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался, - пояснили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве отметили, что причины аварии и степень вины каждого из участников будут определены по результатам административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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