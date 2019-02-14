Был в ресторане: В Новокузнецке нашли пропавшего школьника
Мальчик боялся вернуться домой
Ребенок потерял портфель и пошел в ресторан. Фото: pixabay.com
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В Новокузнецке нашли пропавшего накануне 10-летнего школьника. Всю ночь ребенок находился в ресторане быстрого питания.
Напомним, что накануне 10-летний новокузнецкий школьник не вернулся домой после занятий. Родители мальчика обратились за помощью в полицию и волонтерам. В четверг ребенок нашелся, рассказал «Комсомолке» осведомленный источник.
– Мальчик потерял портфель. Побоялся, что его накажут, и не пошел домой. Всю ночь он сидел в ресторане быстрого питания, – рассказал собеседник издания.
Теперь ребенка ждет серьезная беседа с инспектором по делам несовершеннолетних и родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU