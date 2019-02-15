Кемеровчанин оставил без интернета пять многоэтажек

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-15T12:13:44+03:00

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В Кемерове злоумышленник оставил без интернета жителей пяти многоэтажных домов. Ущерб, причиненный провайдерам, превысил 350 тысяч рублей.

Осенью 2018 года 32-летний житель Кемерова решил обогатиться за чужой счет. В течение какого-то времени он работал в организации-провайдере, поэтому отлично знал, где находятся узлы связи в разных домах. Так что мужчине не составило труда проникнуть в подъезды, а потом и на чердаки домов, вскрыть ящики и демонтировать оборудование. Похищенное он увозил на своем автомобиле, а потом продавал на сайте бесплатных объявлений. Злоумышленник оставил без связи жителей домов на проспектах Химиков, Ленинградском, Октябрьском, Ленина и на улице Инициативной. И если горожане испытали лишь моральные неудобства из-за отсутствия интернета, то ущерб провайдеру превысил 350 тысяч рублей.

Представители компании обратились за помощью в полицию и, в конце концов, злоумышленник был задержан, он стал фигурантом уголовного дела. Вскоре мужчина предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU