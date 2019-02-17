2019-02-17T03:54:21+03:00
Общество

В Новокузнецке ненужную овчарку бросили на привязи в гаражах

Неравнодушные горожане ищут для пса нового хозяина
Екатерина БОРМОТОВА
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Собаку привязали к дереву бельевой веревкой Фото: pixabay.comСобаку привязали к дереву бельевой веревкой Фото: pixabay.com
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В Новокузнецке неизвестный бросил немецкую овчарку на привязи в гаражах. Собаку приютили неравнодушные горожане – псу ищут нового хозяина.

«Пошла в гараж, а там на коротком поводке к дереву привязан пес, похоже, овчарка. Я дала ему еду – он очень голодный, наверное, давно сидит. Хотела отвязать, пока ест, но он рычит, - поделилась в соцсетях новокузнечанка.

Женщина отметила, что пес был найден в районе Климасенко. К дереву его привязали бельевой веревкой. Позже новокузнечанка сообщила, что собаку смогли отвязать и забрать в гараж. Теперь псу ищут нового хозяина.

«Собаку увели пока в гараж. Надо пристраивать как-то. Команды вроде знает», - отметила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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