В Кузбассе компанию оштрафовали на 3 миллиона рублей за торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-18T07:13:47+03:00

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В Кузбассе на 3 миллиона рублей оштрафовали компанию, которая торговала алкоголем без необходимой лицензии.

Сотрудники областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка выяснили, что в магазине на улице Парниковая, 39 в Киселевске продают алкоголь без необходимой лицензии. Результаты проверки были переданы в Арбитражный суд. В материалах дела говорится, что алкогольная продукция ООО «Союз малых предприятий» была размещена на полках с указанием на ценниках наименования организации, продукции, объема и цена. Однако информации, что алкогольная продукция не предназначена для продажи, не было. В компании отметили, что документы на оформление лицензии на розничную продажу алкоголя еще готовятся.

За нарушение законодательства суд оштрафовал ООО «Союз малых предприятий» на 3 миллиона рублей и постановил уничтожить конфискованный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU