2019-02-18T08:42:13+03:00
Общество

Более 400 тысяч кузбассовцев живут за чертой бедности

Их доходы составляют ниже прожиточного минимума
Кирилл ЧАЩИН
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Величина прожиточного минимума в 2017 году – 8 879 рублей. Фото: pixabay.comВеличина прожиточного минимума в 2017 году – 8 879 рублей. Фото: pixabay.com
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В Кузбассе 414 тысяч человек живут за чертой бедности. Такие данные Кемеровостат представил за 2017 год.

Специалисты изучили доходы жителей региона в 2017 году. При этом данные могут быть еще скорректированы до 30 апреля 2019 года. По результатам исследования, 414 500 человек (15,3 процента населения) жили на доход ниже прожиточного минимума. Эта цифра меньше показателя 2016 года на 0,6 процента. 12,6 процента жителей области жила на 9-12 тысяч рублей в месяц. 17,7 процента кузбассовцев получили от 15 до 20 тысяч рублей. 13 процентов – от 30 до 25 тысяч рублей. У 5 процентов населения доход составил 40-50 тысяч рублей, а у 1,6 процента – более 70 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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