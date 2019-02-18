2019-02-18T10:44:25+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудят директора турфирмы за обман клиентов

Женщина похитила около 350 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Мошеннице грозит шесть лет тюрьмы. Фото из архива "КП"Мошеннице грозит шесть лет тюрьмы. Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке директор турфирмы украла у своих клиентов около 350 тысяч рублей. Вскоре она окажется на скамье подсудимых.

Летом 2018 года в полицию обратились клиенты новокузнецкой турфирмы. Они купили путевки на море, однако директор компании не забронировала туры и перестала выходить на связь. Полицейские возбудили в отношении 44-летней предпринимательницы уголовное дело по статье «Мошенничество».

Потерпевшими стали три человека. Все они частично или полностью оплатили путевки. Директор фирмы должны была забронировать туры и выдать документы на перелет и проживание.

– Она знала, что не сможет выполнить свои обязательства, однако продолжала продавать туры в разные точки мира и похищать деньги потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 350 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. – В ходе следственных действий фигурантка признала свою вину и полностью возместила ущерб.

Уголовное дело было направлено в суд. Женщине грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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