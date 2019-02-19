В Кемерове поймали двух мужчин с ружьями

СЕГОДНЯ 04:16 2019-02-19T04:16:53+03:00

Задержанные не смогли объяснить, зачем им оружие

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В Кемерове бойцы Росгвардии задержали двух мужчин с ружьями и лыжами. Теперь им грозит штраф.

Сотрудники Росгвардии в Кировском районе городе провели рейд по противодействию незаконной охоте. На территории заброшенного предприятия правоохранители задержали двух мужчин 45 и 27 лет с охотничьими ружьями.

– Горожане находились в запрещенном для охоты месте с оружием в собранном виде и без чехлов. На вопрос росгвардейцев о цели нахождения в черте города с ружьями и охотничьими лыжами, граждане затруднились ответить, – отметили в областном управлении Росгвардии.

За незаконное ношение оружия нарушителям грозит штраф в 2000 рублей или лишение права владения оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU