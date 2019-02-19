На маленького ребенка упал сугроб с крыши в Междуреченске
В Междуреченске накануне произошло ЧП. Здесь возле подъезда одного из домов на маленького ребенка с крыши упал снег. Малыш чудом не пострадал.
Камера наблюдения зафиксировала обычную сначала картину. Возле дома стоят взрослые и маленький ребенок. Неожиданно раздается грохот, и с крыши съезжает огромный сугроб. Снег упал рядом с ребенком, едва не завалив его. Съехавший с крыши сугроб буквально сбивает с ног ребенка. К счастью, в этот раз все обошлось: ребенок сильно испугался, однако серьезных травм не получил. Сразу после инцидента юный горожанин сначала ползком, а потом, встав на ноги, уходит в сторону от места падения снега.
на ребенка в Междуреченске упал сугроб с крыши..Видео: телеканал "Июнь"
- Почти весенние перепады температур влияют на такие неожиданности. Опасным может стать даже небольшой навес, - прокомментировал телеканал «Июнь».
К слову, если управляющие компании несвоевременно убирают снег во дворах и с крыш многоквартирных домов, вы можете сообщить о таких фактах на «горячую линию» Госжилинспекции.
Сделать это можно по телефону в Кемерове – (384-2) 36-93-32.
ИСТОЧНИК KP.RU