СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-19T07:18:54+03:00

На маленького ребенка упал сугроб с крыши в Междуреченске. Фото: кадр видео youtube

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В Междуреченске накануне произошло ЧП. Здесь возле подъезда одного из домов на маленького ребенка с крыши упал снег. Малыш чудом не пострадал.

Камера наблюдения зафиксировала обычную сначала картину. Возле дома стоят взрослые и маленький ребенок. Неожиданно раздается грохот, и с крыши съезжает огромный сугроб. Снег упал рядом с ребенком, едва не завалив его. Съехавший с крыши сугроб буквально сбивает с ног ребенка. К счастью, в этот раз все обошлось: ребенок сильно испугался, однако серьезных травм не получил. Сразу после инцидента юный горожанин сначала ползком, а потом, встав на ноги, уходит в сторону от места падения снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692673" frameborder="0"></iframe> на ребенка в Междуреченске упал сугроб с крыши..Видео: телеканал "Июнь"

- Почти весенние перепады температур влияют на такие неожиданности. Опасным может стать даже небольшой навес, - прокомментировал телеканал «Июнь».

К слову, если управляющие компании несвоевременно убирают снег во дворах и с крыш многоквартирных домов, вы можете сообщить о таких фактах на «горячую линию» Госжилинспекции.

Сделать это можно по телефону в Кемерове – (384-2) 36-93-32.

ИСТОЧНИК KP.RU