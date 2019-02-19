Кто в домике живет: Кузбасские полицейские ищут притоны с наркоманами и проститутками

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-19T12:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские полицейские проводят рейды по притонам с наркоманами и проститутками. В регионе стартовала оперативно-профилактическая операция «Притон».

В областном управлении МВД и территориальных органах внутренних дел созданы рабочие группы из опытных оперативников, участковых и представителей других служб.

– Полицейские совместно с представителями общественности организуют на территории области специализированные рейды, проверят по местам жительства наркозависимых, а также лиц, привлекавшихся к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и потребление запрещенных веществ без назначения врача, – отмечают полицейские.

Стражи порядка просят жителей Кузбасса сообщать о притонах в ближайший отдел полиции, либо на телефон «02». Правоохранители гарантируют анонимность.

ИСТОЧНИК KP.RU