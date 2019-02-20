Россельхозбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-20T06:51:15+03:00

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Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно, через интернет- и мобильный банк и контролировать статус ее рассмотрения. В случае принятия положительного решения, банк направит смс с указанием условий одобренного кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом при оформлении заявки.

Кроме того, появилась возможность досрочно погасить любой кредит. Независимо от вида платежа по кредиту пользователь может дистанционно оформить частичное или полное досрочное погашение. После обработки заявки в интернет- и мобильном банке обновится график платежей.

РСХБ планомерно развивает систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. В следующем году позиции банка на рынке ДБО планируется усилить за счет расширения функциональных возможностей системы, а также повышения уровня юзабилити в соответствии с лучшими практиками. В частности, РСХБ внедрит чаты и чат-боты, запустит денежные переводы по номеру телефона, а также повысит доступность мобильного приложения для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU