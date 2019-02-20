СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-20T07:17:41+03:00

У кузбасской компании арестовали имущество на 16 миллионов рублей

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Судебные приставы арестовали имущество машиностроительного предприятия в Киселевске на 16 миллионов рублей. Компания задолжала налоговой службе.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, предприятие-должник занимается производством и поставкой горно-шахтного оборудования и другой машиностроительной продукции.

Приставы арестовали имущество предприятия на 16 миллионов рублей, в том числе кабинет директора, главного бухгалтера и приемной. Всего опись насчитывает 47 позиций. Помимо офисной мебели и оргтехники был арестован машиностроительный станок, который стоит 14 миллионов рублей.

Все имущество оставили на ответственное хранение руководству организацию. Если за 10 дней должник не выплатит 16 миллионов, имущество отправят на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU