2019-02-20T18:02:15+03:00
Происшествия

Семья из четырех человек и фельдшер отравились угарным газом в Кузбассе

Пострадавшие находится в больнице
Кирилл ЧАЩИН
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Три человека попали в реанимацию. Фото из архива "КП"Три человека попали в реанимацию. Фото из архива "КП"
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В Таштаголе семья из четырех человек отравилась угарным газом в частном доме. Также в больницу попал фельдшер «скорой», который помогал пострадавшим.

Как рассказали в пресс-службе Таштагольского района, 17 февраля в частном доме по улице Щорса угарным газам отравилась семья из четырех человек. Семилетний мальчик и две женщины 38 и 30 лет были госпитализированы в реанимацию городской больницы. Им был поставлен диагноз «Средняя степень отравления». Легкую степень отравления угарным газом получил 35-летний мужчина. Его поместили в терапевтическое отделение.

– При оказании медицинской помощи получил отравление фельдшер Леонид Чепкасов 1974 года рождения, – добавили в пресс-службе района. – Госпитализирован в терапевтическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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