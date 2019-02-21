2019-02-21T03:23:42+03:00
Общество

В Кемерове начали строить детский сад на 350 мест с бассейном

Здание появится в Ленинском районе
Кирилл ЧАЩИН
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Площадь здания составит 5482 квадратных метра. Фото: администрация КемероваПлощадь здания составит 5482 квадратных метра. Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове начали строить новый детский сад в микрорайоне 68 Ленинского района. Учреждение сможет принять 350 детей.

Площадь здания составит 5482 квадратных метра. Оно будет трехэтажным. Строители возведут хозяйственное помещение с овощехранилищем, залы для занятий физкультурой, музыкальные классы, бассейн. На территории садика установят игровые площадки с теневыми навесами, спортивную зону с площадкой для подвижных игр, гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

– Сейчас на стройплощадке завершается разработка котлована, и специалисты приступают к забивке свай, – отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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