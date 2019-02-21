Рэпер ограбил и избил своих фанатов в новокузнецком клубе

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-21T08:27:33+03:00

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Двое молодых людей пострадали от рук своего кумира. Фанаты хотели пообщаться с рэпером после концерта, но вместо того, чтобы дать автограф, музыкант побил их и отобрал деньги и телефоны.

В один из ночных клубов города Новокузнецка пришли двое друзей, причем один из них специально приехал из Мысков, чтобы попасть на концерт местного рэпера. Когда выступление завершилось, поклонники решили лично пообщаться с исполнителем. Увы, ничем хорошим это не закончилось. Музыканта разозлило внимание фанатов и, вместо совместных селфи и автографов он накинулся на парней, несколько раз ударил, а потом отобрал деньги и мобильные телефоны.

Сотрудникам полиции был известен лишь сценический псевдоним музыканта, однако найти его не составило большого труда. Агрессивным рэпером оказался 19-летний новокузнечанин. Деньги он успел потратить на алкоголь, а вот мобильники стражи порядка изъяли. Сам же рэпер признал свою вину и объяснил, что хотел наказать своих поклонников за назойливость.

В отношении музыканта заведено два уголовных дела – за грабеж. Он может лишиться свободы на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU