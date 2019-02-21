Житель Новокузнецка отсудил у туроператора 266 тысяч рублей
Житель Новокузнецка отсудил о туроператора ООО «Геркулес Трэвел» 266 тысяч рублей компенсации за несостоявшийся отдых. Мужчина планировал поехать за границу, но не смог по вине компании.
В прошлом году мужчина приобрел путевку на остров Хайнань, однако так и не смог туда отправиться - туроператор отменил полетную программу. В оговоренные договором сроки деньги новокузнечанину не вернули, поэтому он обратился в Роспотребнадзор. Иск в защиту прав потребителя ведомство направило в суд. С туроператора была взыскана денежная компенсация в размере 266 тысяч рублей, в том числе – почти 176,7 тысячи рублей неустойки, одна тысяча за нанесение морального вреда и более 88,3 тысячи рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU