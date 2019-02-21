«Бывает и так»: Глава Новокузнецка высказался о проститутках

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-21T10:22:15+03:00

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Новокузнечане попросили мэра города обратить внимание на проблему проституток, которые стоят на улице Транспортной. Сергей Кузнецов согласился с тем, что это – одна из проблем города.

Во время прямого эфира традиционной передачи «Утро с мэром» Сергей Кузнецов обратил внимание на один из комментариев, который оставил пользователь сети Instagram. «И проституток уберите с Транспортной, куда Маслов смотрит», – написал один из горожан.

- Утро с мэром собирает проблематику города. Бывает и так, - написал в Instagram Сергей Кузнецов и выложил скриншот в своем аккаунте.

"И так бывает"... Фото: скриншот Instagram Сергея Кузнецова.

Пользователи соцсети тут же подхватили тему. Одни высказывались резко против продажной любви, отмечая, что девушки налоги не платят, могут чем-нибудь заразить и вообще недостойно смотрятся на улице города. Другие отмечали, что этот пользователь уже не первый год выступает против ночнынх бабочек. Третьи заявили, что проститутки на объездной – это местная достопримечательность. Нашлись и те, кто с удивлением узнал, что это явление до сих пор существует и предложил не лишать девушек работы.

ИСТОЧНИК KP.RU