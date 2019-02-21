2019-02-21T16:28:57+03:00
Общество

В Кемерове вечером образовалась пробка длиной 2,2 километра

Это самая большая вечерняя пробка на этой неделе
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове вечером образовалась пробка длиной 2,2 километра. Фото: скриншот "Яндекс. Пробки".В Кемерове вечером образовалась пробка длиной 2,2 километра. Фото: скриншот "Яндекс. Пробки".
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Непривычно большая для вечера пробка образовалась 21 февраля в Кемерове. Ее длина составила 2,2 километра.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», нынешним вечером в городе наблюдается самая длинная для этого времени суток пробка на этой неделе. Стоит Притомский проспект. Она длится от остановки «Заречная» до моста над железной дорогой. Причина затрудненного движения – ДТП. Скорость движения не превышает семи километров в час.

В это же время на Притомском проспекте от бульвара Строителей до моста также затруднено движение: здесь автомобили передвигаются со скоростью не более трех километров в час. Здесь также причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие.

В общей сложности, длина пробки на Притомском проспекте составляет 2,3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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