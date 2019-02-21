Экс-сотрудник банка украл из банкомата 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-21T17:37:29+03:00

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Бывший сотрудник кемеровского банка осужден за кражу из банкомата более 1,5 миллиона рублей.

В одну из декабрьских ночей 2016 года из банкомата было похищено более 1,5 миллиона рублей, причем сам банкомат был вскрыт «родным» ключом. В конце концов, похитители денег – а их оказалось двое – были задержаны. Оба они были связаны с банковской работой: один работал инкассатором, другой – некоторое время назад также был работником банка. Кроме того, мужчины были одногруппниками. Сейф банкомата они открыли дубликатом ключа. Забрав деньги, они поделили добычу поровну. Также выяснилось, что мужчины готовились в течение нескольких месяцев преступлению и даже совершили две неудачные попытки ограбления, однако не смогли вскрыть банкоматы.

- Несмотря на предпринятые похитителями меры конспирации, следователю удалось собрать доказательственную базу, изобличающую их противоправную деятельность, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Причастность подельников к хищению денег была установлена и по результатам проведенных экспертиз.

Один из злоумышленников, инкассатор, заключил досудебное соглашение. Он лишен свободы условно на три года и шесть месяцев. А вот его товарищ ответит за преступление по всей строгости закона. Он проведет пять лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU