Кузбассовец заплатит 11-летнему ребенку более 22 тысяч рублей за оторванное ухо

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-22T06:11:52+03:00

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Воспитательная беседа жителя Междуреченска с ребятишками во дворе закончилась тем, что одному из детей потребовалась медицинская помощь, а сам мужчина вынужден выплатить ему более 22,5 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года дети качались на качелях в одном из дворов Междуреченска. 43-летний мужчина сделал им замечание, а дети что-то ответили ему. Мужчина посчитал, что ответ был слишком грубым и схватил 11-летнего мальчишку за ухо, чтобы преподать урок вежливого общения со взрослыми. Мочка уха ребенка надорвалась, и позже ему потребовалось лечение, а также помощь психолога.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Позже мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее ребенка. Прокурор, в свою очередь, обратился в интересах ребенка в суд с заявлением о возмещении затрат на лечение и компенсации морального вреда.

- Междуреченский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал мальчику компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также возмещение материального ущерба в сумме 2585 рублей,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU