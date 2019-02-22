Новокузнечанин заказал наркотики из Перу для проведения шаманского обряда
Житель Новокузнецка заказал из Перу зелье для проведения особого ритуала. Теперь мужчину обвиняют в контрабанде наркотиков.
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина заказал посредством мессенджера у знакомого жителя Перу более 800 грамм наркотического средства растительного происхождения. За это он заплатил 600 долларов. Вещество заказчику отправили международной почтой. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни обнаружили данную посылку, изъяли наркотики, а мужчине в Новокузнецке отправили «муляж».
Свою вину новокузнечанин признал лишь частично, пояснив, что хотел с помощью заказанного вещества провести перуанской обряд «аяуаска» для оздоровления организма и достижения духовного спокойствия. По его словам, а наркотической природе зелья он не знал.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение за контрабанду наркотических средств, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU