Новокузнечанин заказал наркотики из Перу для проведения шаманского обряда

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-22T08:09:56+03:00

За это он может сесть в тюрьму

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Житель Новокузнецка заказал из Перу зелье для проведения особого ритуала. Теперь мужчину обвиняют в контрабанде наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина заказал посредством мессенджера у знакомого жителя Перу более 800 грамм наркотического средства растительного происхождения. За это он заплатил 600 долларов. Вещество заказчику отправили международной почтой. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни обнаружили данную посылку, изъяли наркотики, а мужчине в Новокузнецке отправили «муляж».

Свою вину новокузнечанин признал лишь частично, пояснив, что хотел с помощью заказанного вещества провести перуанской обряд «аяуаска» для оздоровления организма и достижения духовного спокойствия. По его словам, а наркотической природе зелья он не знал.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение за контрабанду наркотических средств, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU