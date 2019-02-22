Вандалы помогли демонтировать снежный городок в Междуреченске

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-22T08:25:25+03:00

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Подростки, ломающие снежный городок в Междуреченске, возмутили своим поведением горожан. Фото, на котором запечатлен акт вандализма, очевидцы разместили в социальных сетях.

Агрессивные подростки, пинающие снежные стены лабиринта на площади в Междуреченске, попали в объективы камер горожан. На снимках видно, что часть одной из стен уже разрушена, а около другой стоит девушка и, подняв ногу очень высоко, пинает стену. Снимки возмутили горожан.

«Слов нет. Какие родители, такие и дети», - возмущена одна из комментаторов. Другой комментатор поддержал ее и отметил, что у нынешних детей прочто нет занятий в свободное время, вот и делают что попало. Но это не отменяет элементарной воспитанности!

Впрочем, большинство подписчиков популярного паблика отметили, что уже наступает весна, так что городок со дня на день начнут демонтировать. Просто подростки решили ускорить процесс.

«Помогай весне, ешь снег!» - иронично призвал подростков к более активным действиям еще один пользователь сети.

ИСТОЧНИК KP.RU