Две доверчивые кемеровчанки отдали мошеннику 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-23T07:14:38+03:00

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Сразу две жительницы областного центра стали жертвами мошенника, который пообещал защитить их деньги. Женщины лишились в общей сложности около 100 тысяч рублей.

С разницей в несколько часов в отдел полиции обратились две кемеровчанки. Как оказалось, обе они стали жертвами мошенника, а оба преступления совершались по одной и той же схеме.

Накануне горожанкам с одного и того же номера позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности и сообщил, будто кто-то пытается похитить со счетов деньги. Мужчина также сообщил, что он готов помочь обеспечить сохранность денег. Для этого нужно было назвать некоторое данные. обе женщины назвали аферисту номера кредитных карт, CVC-коды, а также пароли, поступившие посредством смс-сообщений. Однако вместо защиты банковского счета женщины обнаружили пропажу всех денежных средств. Тогда они обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас злоумышленников ищут сотрудники уголовного розыска, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В свою очередь, полицейские призывают граждан к бдительности. Необходимо помнить, что реквизиты банковской карты, пин-код и CVV-код на оборотной стороне являются конфиденциальными данными, которые не следует передавать третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU