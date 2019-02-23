2019-02-23T14:20:53+03:00
Происшествия

Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах

Покупатели жалуются на некачественную продукцию [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах. Фото vk.com, "Новокузнецк Онлайн"Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах. Фото vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
Изменить размер текста:

В магазинах одной из популярных торговых сетей продаются конфеты с живой начинкой. Фотографии сладостей с неприятным сюрпризом новокузнечане размещают в социальных сетях.

- Купили конфеты на разновес в магазине на улице Косыгина, - пишет новокузнечанка. - Одна из конфет оказалась «живой». Я все понимаю, может и не их вина, но все-таки, там рядом школа. Будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету.

Конфеты с "живой" начинкой в новокузнецком магазине..Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Анна Бедарева

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать инцидент. Мнения, кто же виноват – продавец или поставщик – разделились. Одни уверяли, что виноват магазин и условия, в которых хранятся конфеты. Другие – что «живая» начинка могла появиться только по вине изготовителя. Впрочем, один из пользователей сетей нашел один плюс: раз в конфетах завелась живность, значит, они натуральные. Нашлись и те, кто отметил, что это уникальные конфеты: «Деликатес, два в одном: одно съел, другое пожарил!», правда, делиться рецептом никто не стал.

Пользователи так и не сошлись во мнении, чья же вина, что конфеты несъедобны. Однако все единодушно согласились с тем, что с такими проблемами надо не в интернет писать, а обращаться в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло
Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе
Похитителя Матильды задержали в Прокопьевске
«Спасибо за храбрые сердца!»: Анна Цивилева поздравила кузбассовцев с Днем защитника Отечества
Ярко-красные электробусы готовятся к отправке в Новокузнецк
Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе
Две доверчивые кемеровчанки отдали мошеннику 100 тысяч рублей
Срок за две бутылки: в Кузбассе задержали любителя шампанского
Кузбасские школьники примерили на себя роль росгвардейцев
Кемеровских полицейских наградили за спасение старушки
В Кемерове почтили память защитников Отечества
Из-за картинок в интернете два кузбассовца пошли под суд
Ради сохранения дорог угольщики построят технологическую трассу в Беловском районе