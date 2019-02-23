Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-23T14:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В магазинах одной из популярных торговых сетей продаются конфеты с живой начинкой. Фотографии сладостей с неприятным сюрпризом новокузнечане размещают в социальных сетях.

- Купили конфеты на разновес в магазине на улице Косыгина, - пишет новокузнечанка. - Одна из конфет оказалась «живой». Я все понимаю, может и не их вина, но все-таки, там рядом школа. Будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693658" frameborder="0"></iframe> Конфеты с "живой" начинкой в новокузнецком магазине..Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Анна Бедарева

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать инцидент. Мнения, кто же виноват – продавец или поставщик – разделились. Одни уверяли, что виноват магазин и условия, в которых хранятся конфеты. Другие – что «живая» начинка могла появиться только по вине изготовителя. Впрочем, один из пользователей сетей нашел один плюс: раз в конфетах завелась живность, значит, они натуральные. Нашлись и те, кто отметил, что это уникальные конфеты: «Деликатес, два в одном: одно съел, другое пожарил!», правда, делиться рецептом никто не стал.

Пользователи так и не сошлись во мнении, чья же вина, что конфеты несъедобны. Однако все единодушно согласились с тем, что с такими проблемами надо не в интернет писать, а обращаться в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU