Автобус раздавил голову охранника на вокзале в Кемерове

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-24T18:59:44+03:00

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На кемеровском автовокзале автобус насмерть придавил охранника. Голова мужчины оказалась зажатой между кабиной и столбом.

В воскресенье вечером, 24 февраля, пользователи соцсети сообщили о гибели охранника на посадочной площадке автовокзала. В Сети появились фотографии тела погибшего охранника, лежащего напротив автобуса со следами крови на голове. По словам очевидцев, автобус прижал голову охранника к столбу. Мужчина получил смертельную травму и скончался на месте.

«Автобус толкали три человека. Он застрял типо, ну вот они вытолкали, а автобус по инерции вперед покатился. Стеклом прижало, оно лопнуло, голова соответственно тоже», – написал в соцсети Владимир Малютин.

Погибшего придавило к столбу. Фото: "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU