Автобус раздавил голову охранника на вокзале в Кемерове
На кемеровском автовокзале автобус насмерть придавил охранника. Голова мужчины оказалась зажатой между кабиной и столбом.
В воскресенье вечером, 24 февраля, пользователи соцсети сообщили о гибели охранника на посадочной площадке автовокзала. В Сети появились фотографии тела погибшего охранника, лежащего напротив автобуса со следами крови на голове. По словам очевидцев, автобус прижал голову охранника к столбу. Мужчина получил смертельную травму и скончался на месте.
«Автобус толкали три человека. Он застрял типо, ну вот они вытолкали, а автобус по инерции вперед покатился. Стеклом прижало, оно лопнуло, голова соответственно тоже», – написал в соцсети Владимир Малютин.
Погибшего придавило к столбу. Фото: "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU