СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-25T06:00:23+03:00

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Житель Прокопьевска снял на видео довольно необычный способ передвижения автобуса. Явно неисправное транспортное средство ехало на трех колесах и одном бревне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693822" frameborder="0"></iframe> Автобус с дымящимся бревном вместо колеса ехал по Прокопьевску..Видео: "Прокопьевск.ру", Олег Астахов

Водитель автобуса из города Прокопьевска, когда его транспортное средство лишилось одного из колес, решил воспользоваться советами народных умельцев. На время буксировки автобуса он вместо заднего колеса прикрепил бревно. Необычную конструкцию, которая во время движения еще и дымилась, заметил один из автолюбителей. Проезжая в районе Кирзавода в Прокопьевске он снял на видео нестандартный способ буксировки и разместил ролик в социальных сетях.

Комментаторы тут же заметили, что некоторое время назад видели этот автобус в районе прокопьевской фабрики – только он стоял без обоих задних колес. Видимо, одно запасное все-таки удалось найти. А другие заявили, что подобный способ передвижения хоть и не является популярным, но в экстренных случаях используется.

ИСТОЧНИК KP.RU