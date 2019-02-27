2019-02-27T09:52:07+03:00
Общество

«Томская Писаница» проведет «рекордную» Масленицу

Праздник будет идти три дня
Яков КРЫМСКИЙ
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"Томская писаница" устроит веселую Масленицу"Томская писаница" устроит веселую Масленицу
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«Томская Писаница» в этом году празднует Масленицу сразу три дня. 8 марта в музее-заповеднике пройдёт семейная игровая программа «К теще на блины!», 9-го — «Детская Масленица», а 10 марта состоится «Широкая Масленица»!

Каждый день гостей «Томской Писаницы» ждет что-то новое. Так, например, для «Детской Масленицы» Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара подготовил спектакль. 8 и 9 марта пройдет квест «Семь блинов», посвященный масленичной неделе.

Последний праздничный день будет отмечаться с большим размахом. Планируется установить сразу несколько рекордов. В том числе, приготовить более тысячи блинов и возвести самую высокую блинную стопку в Сибири (2 метра). На поляне праздников гостей музея-заповедника будет ждать красочное файер-шоу, а также самое высокое чучело Масленицы в Кузбассе (7 метров). Помимо этого 10 марта пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу. Конечно, не обойдётся без традиционных забав — кулачные бои, масленичный столб и взятие снежной крепости.

В праздничные дни будет действовать акция «Праздничный автобус». При покупке комплексного билета 9 и 10 марта «Томская Писаница» предоставляет бесплатный комфортабельный проезд. Время отправления: Кемерово (Летний вокзал) — 12-00; «Томская Писаница» — 17-00. Комплексный билет включает входную плату в музей, экскурсию по одной из экспозиций, экскурсию по временной выставке «Русские Притомья», а также памятный сувенирный жетон «Масленица».

Масленица на «Томской Писанице».

ИСТОЧНИК KP.RU

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