Взорвался газ: Под Кемеровом сгорел частный дом и баня

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-01T17:43:53+03:00

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Вечером 1 марта в селе Березово сгорел частный дом вместе с баней. Очевидцы сообщают, что внутри взорвался баллон с газом.

Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о пожаре в Кемеровском районе поступило в 17.13. Горели жилой дом и баня на улице Притомская в селе Березово. На место выехали шесть пожарных машин и 19 спасателей. В 18.05 пожар удалось локализовать, а в 18.08 ликвидировать.

По опубликованным с места кадрам видно, что дом был полностью объят пламенем. По словам пользователей соцсети, внутри взорвался баллон с газом. По словам пожарных и очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU