В Новокузнецке иномарка снесла остановку

СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-02T06:17:08+03:00

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В Новокузнецке иномарка на высокой скорости снесла остановку. Очевидцы опубликовали видео с места аварии в Сети.

По словами пользователей Сети, авария произошла утром в пятницу, 1 марта, на улице Слесарной. Иномарка на высокой скорости врезалась в железную остановку и снесла ее. В Сети появилось видео, на котором видны поваленная конструкция и оторванный бампер легковушки. На месте не было сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи.

Местные жители отмечают, что раньше остановка была кирпичной и находилась в другом месте. Они были против ее переноса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1918" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694972" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке машина снесла остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU