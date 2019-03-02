2019-03-02T06:17:08+03:00
Происшествия

В Новокузнецке иномарка снесла остановку

Видео с места ДТП появилось в соцсети
Кирилл ЧАЩИН
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Легковушка снесла остановку. Кадр: "ВКонтакте"/ДТП НовокузнецкаЛегковушка снесла остановку. Кадр: "ВКонтакте"/ДТП Новокузнецка
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В Новокузнецке иномарка на высокой скорости снесла остановку. Очевидцы опубликовали видео с места аварии в Сети.

По словами пользователей Сети, авария произошла утром в пятницу, 1 марта, на улице Слесарной. Иномарка на высокой скорости врезалась в железную остановку и снесла ее. В Сети появилось видео, на котором видны поваленная конструкция и оторванный бампер легковушки. На месте не было сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи.

Местные жители отмечают, что раньше остановка была кирпичной и находилась в другом месте. Они были против ее переноса.

В Новокузнецке машина снесла остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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