Наставник волейбольного «Кузбасса» стал главным тренером сборной России

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-02T08:43:40+03:00

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Главный тренер кемеровского волейбольного клуба «Кузбасс» Туомас Саммелвуо стал главным тренером мужской сборной России. Такое решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола.

– В первую очередь, мы поздравляем Туомаса с назначением на пост главного тренера сборной России. Он будет совмещать свою работу и в сборной и в кемеровском клубе, так как у него есть действующий контракт с «Кузбассом, – рассказал спортивный директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Ломако.

Туомас Саммелвуо с 1993 по 2013 годы был игроком национальной сборной Финляндии. С 1997 года он был капитаном финской сборной. В 2013 году Туомас стал главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU