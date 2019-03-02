Наставник волейбольного «Кузбасса» стал главным тренером сборной России
Главный тренер кемеровского волейбольного клуба «Кузбасс» Туомас Саммелвуо стал главным тренером мужской сборной России. Такое решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола.
– В первую очередь, мы поздравляем Туомаса с назначением на пост главного тренера сборной России. Он будет совмещать свою работу и в сборной и в кемеровском клубе, так как у него есть действующий контракт с «Кузбассом, – рассказал спортивный директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Ломако.
Туомас Саммелвуо с 1993 по 2013 годы был игроком национальной сборной Финляндии. С 1997 года он был капитаном финской сборной. В 2013 году Туомас стал главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс».
ИСТОЧНИК KP.RU