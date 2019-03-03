Сноубордистка из Кузбасса завоевала золото Универсиады

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-03T14:06:34+03:00

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Сноубордистка из Кузбасса, Кристина Пауль, завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Зимней универсиаде-2019. Девушка оказалось быстрее своей соотечественницы Александры Паршиной и канадки Одри Макманимен.

В первом женском полуфинале выступали сразу три россиянки – Кристина Пауль и Юлия Лаптева – спортсменки из Кузбасса, и Мария Васильцова. Вместе с ними выступала нидерландка Никке Поль. Все соперницы выступили достойно, однако Юлия Лаптева и Никке Поль столкнулись ближе к концу дистанции и потеряли скорость. А Кристина Пауль и Мария Васильцова вышли в финал.

Во втором женском полуфинале, как сообщается на официальном сайте Универсиады, победили россиянка Александра Паршина и канадка Одри Макманимен, остатвили чешку Катержину Лоутганову и швейцарку Стефани Тандлер позади.

Финал получился зрелищным и напряженным. Кристина Пауль немного уступила на старте, но вскоре догнала соперниц. Большую часть дистанции они шли ровной группой, но ближе к финалу Кристина совершила рывок и завоевала золотую медаль.

- Эти ощущения невозможно передать, я очень счастлива! Спасибо всем огромное за поддержку. Я слышала, как болельщики кричали: «Кристина!», «Россия!» Я в восторге! Спасибо маме, семье, которые меня поддерживают, и, конечно, тренерскому составу, - поделилась эмоциями Кристина Пауль. - На старте я сильно волновалась, поэтому не совсем удачно стартовала, но потом отыгралась. Отмечу, что уровень соперников очень сильный, но я сумела это сделать!

Александра Паршина завоевала серебряную медаль, Одри Макманимен - бронзовую. А наша соотечественница Мария Васильцова пришла к финишу четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU