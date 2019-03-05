Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-05T08:33:33+03:00

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Теперь держатели карт «Мир» Россельхозбанка могут оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях с помощью мобильного устройства с операционной системой Android, поддерживающего бесконтактные платежи (с функцией NFC).

Для подключения карты к платежному сервису, необходимо скачать приложение Mir Pay из магазина Play Маркет, после чего добавить свою карту «Мир», указав ее реквизиты в приложении. Весь процесс регистрации карты занимает всего несколько минут, при этом Банк не взимает дополнительных комиссий за новую услугу. Платежным сервисом Mir Pay могут воспользоваться держатели карт «Мир» РСХБ, выпущенных в рамках розничных и зарплатных тарифных планов.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не обязательно.

Клиентам РСХБ также доступны аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay.

ИСТОЧНИК KP.RU