2019-03-05T12:11:37+03:00
Общество

Сергей Цивилев: В Кузбассе пройдет Съезд работников культуры

Решение было принято после Всекузбасского съезда директоров школ
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев поддержал желание работников культуры провести Всекузбасский съездСергей Цивилев поддержал желание работников культуры провести Всекузбасский съездФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемеровской области планируют провести Всекузбасский съезд работников культуры. Данное предложение поступило губернатору после Съезда директоров школ, который прошел 5 марта, - Сергей Цивилев его поддержал.

Сергей Цивилев о Всекузбасском съезде директоров школ.Екатерина БОРМОТОВА

- Первый съезд директоров школ получился настолько удачным, что поступило предложение провести Всекузбасский съезд работников культуры. Я уже поддержал это предложение. Это же интересно – собраться всем вместе, проговорить все наши планы, тем более, что идет Год театра, - рассказал журналистам Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что ждет от работников культуры предложение по дате проведения Всекузбасского съезда.

Напомним, порядка 700 человек собрались 5 марта в государственной филармонии Кузбасса, чтобы обсудить наиболее острые проблемы системы школьного образования и найти пути их решения. В частности, разговор шел об улучшении системы школьного питания посредством перехода на электронные закупки продуктов. Кроме того, обсуждались вопросы отплаты труда учителей и безопасности в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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