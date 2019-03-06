2019-03-06T08:34:26+03:00
Общество

В трусах и с луком: По улицам кузбасского города гулял голый мужчина

Прогулка раздетого кузбассовца развеселила прохожих [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В трусах и с луком: По улицам кузбасского города гулял голый мужчина. Фото: кадр видео vk.comВ трусах и с луком: По улицам кузбасского города гулял голый мужчина. Фото: кадр видео vk.com
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В трусах и с зеленым луком в руках – именно в таком виде прогуливался один из жителей Ленинска-Кузнецкого по улицам города. Форма одежды и гастрономические пристрастия мужчины развеселили кузбассовцев.

Голый мужчина с луком гулял по кузбасским улицам..Видео: vk.com, "ЧП-Ленинск-Кузнецкий"

Жители Ленинска-Кузнецкого сняли на видео голого мужчину, важно идущего по улице. Из одежды на нем – лишь трусы с кроссовками, а в руках мужчина несет пучок зеленого лука. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к появлению голого мужчины на улице города и даже стали выдвигать предположения, отчего же тот одет так легкомысленно. Большинство уверено – или надеется – что мужчина отрабатывает карточный долг. Некоторые выражают сочувствие парню, полагая, что того выгнала женщина. А может быть – внес, наконец-то, последний взнос по ипотеке. Кое-кто заявляет, что он быстро побежал в магазин за луком, так как готовит кулинарный шедевр.

- У нас свой Кола-мен походу завелся! – радуется один из подписчиков.

Появление мужчины в трусах и с луком вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Тем не менее, все отметили, что видео позабавило и принесло только позитивные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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