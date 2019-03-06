Экс-директор новокузнецкой телекомпании лишился свободы из-за 850 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-06T12:23:01+03:00

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В Новокузнецке осудили экс-директора муниципального предприятия «Новокузнецкое городское терерадиообъединение». За присвоение 850 тысяч рублей он лишился свободы на три года.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области, Леонид Тюменцев занимал должность директора муниципальной телекомпании с марта 2014 по октябрь 2015 года. Используя служебное положение, он присвоил 850 тысяч рублей.

- В октябре 2018 года Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор, согласно которому он признан виновным по шести эпизодам совершения преступлений – присвоения или растраты с использованием служебного положения, - сообщает пресс-служба ведомства. - Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

5 марта судебная коллегией по уголовным делам оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU