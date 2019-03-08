В Кузбассе наказали водителя, который перевозил нелегальных мигрантов
В Кузбассе оштрафовали водителя автобуса, который перевозил нелегальных мигрантов. Нарушителей миграционного законодательства выдворят с территории России.
В Березовском сотрудники ГИБДД остановили автобус, который следовал из Красноярска в одну из республик ближнего зарубежья. В салоне автобуса ехали 17 иностранных граждан. В ходе проверки документов оказалось, что трое из них должны были покинуть территорию России еще в 2018 году. За нарушение российского законодательства каждый из них получил штраф по две тысячи рублей. Кроме того, всех их выдворят за пределы России.
Наказание понес и водитель, перевозивший нелегалов. Мужчина уверял, что не знал о нарушениях пассажиров, но это не спасло его от штрафа. За каждого нелегала он заплатит по две тысячи рублей, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU