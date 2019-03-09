Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожему

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-09T06:19:32+03:00

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35-летний кемеровчанин в один из дней возвращался домой нетрезвым. Мужчине было тяжело идти, поэтому он согласился принять помощь прохожего. Утром протрезвевший кемеровчанин обнаружил пропажу ценных вещей.

Кемеровчанин тут же обратился в полицию и перечислил все, что пропало – наручные часы, ювелирные изделия, мобильный телефон – в общей сложности на сумму около 35 тысяч рублей. Потерпевший рассказал о том, что на улице к нему подошел мужчина и предложил помочь дойти до квартиры. Пропажу он обнаружил лишь утром. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника: им оказался 27-летний местный горожанин, у которого за плечами уже имелись судимости. Проводив выпившего горожанина до дома, он похитил у него имущество. Часы и украшения он сдал в ломбард, а телефоном решил пользоваться сам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. А вот похититель задержан и в скором времени предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU