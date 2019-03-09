2019-03-09T06:19:32+03:00
Общество

Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожему

Житель Кемерова дорого заплатил за оказанную помощь
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожемуПроводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожемуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

35-летний кемеровчанин в один из дней возвращался домой нетрезвым. Мужчине было тяжело идти, поэтому он согласился принять помощь прохожего. Утром протрезвевший кемеровчанин обнаружил пропажу ценных вещей.

Кемеровчанин тут же обратился в полицию и перечислил все, что пропало – наручные часы, ювелирные изделия, мобильный телефон – в общей сложности на сумму около 35 тысяч рублей. Потерпевший рассказал о том, что на улице к нему подошел мужчина и предложил помочь дойти до квартиры. Пропажу он обнаружил лишь утром. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника: им оказался 27-летний местный горожанин, у которого за плечами уже имелись судимости. Проводив выпившего горожанина до дома, он похитил у него имущество. Часы и украшения он сдал в ломбард, а телефоном решил пользоваться сам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. А вот похититель задержан и в скором времени предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое мужчин избили двоих подростков в Кемерове
За якобы лечение от опасной инфекции кемеровчанка отдала 500 тысяч рублей
Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре
В Кузбассе произошло землетрясение
В Кузбассе увеличат объем перевозки угля по железной дороге
Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове
Погода в Кузбассе 9 марта: снег и гололедица
Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей
В Кузбассе наказали водителя, который перевозил нелегальных мигрантов
Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске
Судебные приставы поймали 14 должников в кемеровском аэропорту
В Новокузнецке прокуратура заинтересовалась работой ломбарда
Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи
Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта
В Белове к следующему году построят автовокзал