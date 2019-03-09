В Кузбассе произошло землетрясение
Эпицентр находился неподалеку от Междуреченска
8 марта в Кузбассе произошло землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Накануне в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,4. Эпицентр находился неподалеку от Междуреченска.
О сейсмическом событии сообщает Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала. Подземный толчок произошел в 17:11 чуть южнее города Междуреченска. Координаты места, где произошло землетрясение – 53,65 северной широты и 87,90 восточной долготы. Магнитуда подземного толчка составила 2,4 балла.
- Тип сейсмического события – землетрясение, - отметили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
О каких-либо последствиях землетрясения не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU