СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-09T07:18:44+03:00

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Накануне в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,4. Эпицентр находился неподалеку от Междуреченска.

О сейсмическом событии сообщает Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала. Подземный толчок произошел в 17:11 чуть южнее города Междуреченска. Координаты места, где произошло землетрясение – 53,65 северной широты и 87,90 восточной долготы. Магнитуда подземного толчка составила 2,4 балла.

- Тип сейсмического события – землетрясение, - отметили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

О каких-либо последствиях землетрясения не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU