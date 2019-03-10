Православные кузбассовцы встречают Прощеное воскресенье

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-10T09:53:15+03:00

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Православные жители Кемеровской области 10 марта отмечают Прощеное воскресенье. С 11 марта начнется Великий пост.

Сегодня во всех православных храмах Кузбасса пройдут праздничные службы. В православной традиции Прощеное воскресенье является последним днем Масленичной недели. В этот день верующие просят у друг друга прощение за все обиды и стремятся примириться с враждующими.

После Масленичной недели у верующих христиан начнется Великий пост. В этом году он будет длится с 11 марта по 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU