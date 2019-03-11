Упал-отжался: Кузбассовец занимался спортом посреди проезжей части

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-11T07:30:56+03:00

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Житель Междуреченска решил немного позаниматься спортом. Вот только выбрал для этого неподходящее время и место: поздний вечер и проезжую часть. Экстремальное отжимание от асфальта на видео сняли очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696350" frameborder="0"></iframe> "Спортсмен" на проезжей части..Видео: youtube, Ustin'off

Видеорегистратор пользователя соцсетей с ником Ustin'off запечатлел мужчину, которого ничто не может остановить в желании заниматься спортом прямо «здесь и сейчас». Камера запечатлела, как пна дороге внезапно появляется мужчина, одетый в темное. Мужчина, несмотря на едущие машины, преспокойно отжимается прямо посередине проезжей части.

- Как вам такие развлечения? – спрашивает автор ролика. – Он чуть не остался без ног!

Пользователи соцсетей заметили, что парень, скорее всего, проспорил кому-то в пивоварне. При этом многие заметили, что из-за такого «спорта» он сам мог действительно остаться без ног, а автору видео – или другому автолюбителю – пришлось бы отвечать в суде за травмированного пешехода. Однако нашлись и те, кто иронично отметил тягу отжимающегося к здоровому образу жизни.

- Даже не смотря на все невзгоды и непредрасположенность окружающей среды к этому, человек нашел время позаниматься спортом, - заявил комментатор Владислав Сова.

ИСТОЧНИК KP.RU