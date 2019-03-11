2019-03-11T08:16:51+03:00
Общество

Кузбассовцам запретили охотиться

Запрет будет действовать весь март
Екатерина БОРМОТОВА
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Запрет на добычу всех видов охотничьих животных будет действовать весь мартЗапрет на добычу всех видов охотничьих животных будет действовать весь мартФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кузбассе с 1 марта запретили добычу всех видов охотничьих животных. Запрет будет действовать весь месяц.

Как рассказали в областном департаменте по охране объектов животного мира, данные меры способствуют сохранению популяции животных.

- Именно в это время многие виды животных размножаются. Ограничения будут действовать до апреля. Постепенно запрет будет сниматься: на определенные виды в разное время, - отметили в департаменте.

Специалисты призывают жителей и гостей региона соблюдать установленный режим. Весь месяц в охотничьих угодьях Кемеровской области будут проходить рейды антибраконьерской бригады. Одного нарушителя в начале марта задержали в Новокузнецком районе. У мужчины было с собой охотничье ружье и патроны, однако отсутствовал охотничий билет и разрешение на добычу. В отношении него было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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