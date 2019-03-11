Кемеровчане пожаловались на проституток, соблазняющих водителей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-11T08:54:58+03:00

Жриц любви оштрафовали на сумму до двух тысяч рублей

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Жители Кемерова пожаловались в полицию на проституток в Ленинском районе. Кемеровчан возмутило, что женщины легкого поведения останавливают водителей и предлагают свои услуги.

Поступившую от горожан информацию проверили полицейские. Они выехали по указанному адресу, где задержали трех местных жителей 28 и 46 лет – женщины признались в занятии проституцией.

- Они пояснили, что, получив деньги от автолюбителей, уезжали с ними в ближайший двор, а после близости возвращались на место в поисках новых клиентов, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Выяснилось, что две задержанные женщины уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Всем троим был назначен штраф до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU