Кемеровчане пожаловались на проституток, соблазняющих водителей
Жители Кемерова пожаловались в полицию на проституток в Ленинском районе. Кемеровчан возмутило, что женщины легкого поведения останавливают водителей и предлагают свои услуги.
Поступившую от горожан информацию проверили полицейские. Они выехали по указанному адресу, где задержали трех местных жителей 28 и 46 лет – женщины признались в занятии проституцией.
- Они пояснили, что, получив деньги от автолюбителей, уезжали с ними в ближайший двор, а после близости возвращались на место в поисках новых клиентов, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Выяснилось, что две задержанные женщины уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Всем троим был назначен штраф до двух тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU